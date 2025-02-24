وزير الري: مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر كعادتها دائمًا، كانت وما زالت الشقيقة الكبرى التي تقدم الدعم الكامل للأشقاء العرب، لاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف وزير الري، أن مصر لم تتوانَ أبدًا عن تقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بسبب العدوان المستمر.

مصر ترفض بشكل قاطع كافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

وشدد سويلم، على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري، وقواتنا المسلحة، ترفض بشكل قاطع كافة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل في قلب اهتمام مصر.

وأكد سويلم، أن الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح سويلم، أنه علينا أن نتكاتف جميعًا لدعم القضية الفلسطينية ودعم أشقائنا الفلسطينيين في الحصول علي حقوقهم الإنسانية في وطن مستقل وحياه كريمة، وإنه لشرف كبير أن يكون المهندسين المصريين في طليعة الكوادر المصرية التي تُسهم في تحقيق هذا الحلم، الذى لطالما بذلت ولا زالت تبذل مصر الكثير لتحقيقه على مدى عشرات السنوات، إيماناً بعروبتنا ودفاعاً عن أشقائنا وإنتصاراً لمبادئ القانون الدولى.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في ندوة إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين والتي نظمتها نقابة المهندسين المصرية.