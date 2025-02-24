يبحث كثير من طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة سوهاج، عن جدول امتحانات شهر مارس للصف الثاي الثانوي للعام الدراسي 2025، حيث يتم اختبار الطلاب في مواد تم تدريسها منذ بداية الفصل الدراسي في فبراير الجاري.

وأعلنت إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2025، كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بسوهاج مارس 2025

الأحد 9 مارس 2025 : اللغة العربية (بالحصتين الخامسة والسادسة)، التربية الدينية (بالحصة السابعة).

: اللغة العربية (بالحصتين الخامسة والسادسة)، التربية الدينية (بالحصة السابعة). الإثنين 10 مارس 2025 : الرياضيات البحتة (لطلاب العلمي) والرياضيات العامة (لطلاب الأدبي) (بالحصتين الخامسة والسادسة).

: الرياضيات البحتة (لطلاب العلمي) والرياضيات العامة (لطلاب الأدبي) (بالحصتين الخامسة والسادسة). الثلاثاء 11 مارس 2025 : اللغة الإنجليزية (بالحصتين الخامسة والسادسة)، التربية الوطنية (بالحصة السابعة).

: اللغة الإنجليزية (بالحصتين الخامسة والسادسة)، التربية الوطنية (بالحصة السابعة). الأربعاء 12 مارس 2025 : الكيمياء (لطلاب العلمي) وعلم النفس (لطلاب الأدبي) (بالحصتين الخامسة والسادسة).

: الكيمياء (لطلاب العلمي) وعلم النفس (لطلاب الأدبي) (بالحصتين الخامسة والسادسة). الخميس 13 مارس 2025 : الفيزياء (لطلاب العلمي) والتاريخ (لطلاب الأدبي) (بالحصتين الخامسة والسادسة)، اللغة الأجنبية الثانية (بالحصة السابعة).

: الفيزياء (لطلاب العلمي) والتاريخ (لطلاب الأدبي) (بالحصتين الخامسة والسادسة)، اللغة الأجنبية الثانية (بالحصة السابعة). الأحد 16 مارس 2025: الأحياء (لطلاب العلمي) والجغرافيا (لطلاب الأدبي) (بالحصتين الخامسة والسادسة)، تطبيقات الرياضيات (بالحصة السابعة).

مواعيد امتحانات شهر مارس 2025

وأعلنت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، مواعيد امتحانات شهر مارس 2025 لجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام (الرسمي، الرسمي لغات، والمتميز، والخاص).

وجاء في بيان الإدارة أن الامتحانات ستُجرى وفقًا للقرارات الوزارية رقم 136، 137، 138 لعام 2024، وتشمل الطلاب في المراحل الابتدائية، الإعدادية، والثانوية.

امتحانات شهر مارس 2025

تُجرى امتحانات شهر مارس 2025، والتي تُعد أول اختبار شهري في الترم الثاني، خلال شهر رمضان المبارك، بدءًا من يوم الأحد 9 مارس وحتى يوم الأحد 16 مارس من ذات الشهر.

تفاصيل جداول امتحانات مارس 2025

تتولى كل محافظة الإعلان عن جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية)، حيث تختلف مواعيد الامتحانات من محافظة لأخرى.

مقررات امتحانات شهر مارس 2025

وأوضحت الإدارة أن الامتحانات ستشمل المقررات الدراسية التي تم تدريسها بدءًا من الأسبوع الأول من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتى بداية الأسبوع الخامس.