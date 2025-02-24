رئيس الوزراء يفتتح النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض "سبورتس إكسبو 2025".. صور

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية.

يرافق رئيس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ويقام المؤتمر بحضور عدد من سفراء دول العالم، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وكبار المسئولين في قطاع الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة منحت أهمية كبيرة لقطاع الرياضة خلال السنوات الماضية؛ إيمانا منها بدوره القوي باعتباره أحد أهم أدوات تحسين جودة الحياة لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة للشباب والنشء، فضلا عن الجهود الكبيرة المبذولة من أجل أن تصبح مصر قوة رياضية إقليمية وعالمية، وذلك من خلال الاستثمار في الرياضة والرياضيين.



وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة عملت على تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها، وذلك من أجل تأهيل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الداعم الحقيقي للرياضة والرياضيين.

وحول معرض مؤتمر "سبورتس إكسبو 2025"، أكد رئيس الوزراء أن هذا الحدث الرياضي السنوي أصبح بمثابة منصة دولية مهمة؛ من أجل تعزيز فرص الاستثمار والابتكار في المجال الرياضي، وفتح آفاق واسعة لبناء شراكات رياضية فاعلة، بما يعكس ريادة مصر كوجهة رياضية واستثمارية عالمية مميزة، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة في إطار توفير الفرص الاستثمارية بالقطاع الرياضي، مما يعود بالنفع على المنظومة الرياضة ككل وهو ما تعمل الحكومة عليه حاليا.