ختام فعاليات برنامج إعداد قادة الشباب العربي 6 في جامعة الشارقة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن برنامج إعداد قادة الشباب العربي في مجال الابتكار وريادة الأعمال يمثل نقلة نوعية في مجال إعداد الكوادر الشبابية القادرة على قيادة مستقبل الابتكار في العالم العربي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العقول الشابة هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على الابتكار. وأضاف الوزير: "نحن نؤمن بأن الاستثمار في شبابنا هو استثمار في مستقبل أمتنا، ولذلك حرصنا على توفير أفضل الإمكانيات والخبرات لتأهيلهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال. هذا البرنامج هو منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب العربي، وصقل مهاراتهم القيادية بما يؤهلهم لمواكبة تحديات المستقبل."

في هذا الإطار، اختتمت جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات النسخة السادسة من البرنامج التدريبي لإعداد قادة الشباب العربي، الذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية واستضافته الجامعة خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير 2025، بمشاركة 100 طالب من 18 دولة عربية. وشهد البرنامج التدريبي خطوات رائدة نحو تعزيز دور الشباب العربي في مجال الابتكار وريادة الأعمال، حيث وفر منصة متكاملة لتطوير مهارات المشاركين وصقل قدراتهم القيادية.

وفي كلمته خلال فعاليات الملتقى، أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، بجهود جامعة الشارقة ومعهد إعداد القادة في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً أن المعهد أصبح صرحاً تعليمياً رائدًا في تأهيل الشباب العربي وتزويدهم بالمهارات القيادية والابتكارية. وأوضح أن البرنامج يعزز من قدرات المشاركين ويوفر لهم منصة لتبادل الخبرات، مشيراً إلى أهمية الابتكار وريادة الأعمال كركائز للتنمية المستدامة ودور الجامعات المحوري في نشر هذه الثقافة.

من جانبه، أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة تفخر باستضافة هذا الحدث المتميز الذي يجسد روح التعاون العربي المشترك في مجال التعليم العالي، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم القيادية. وأكد أن جامعة الشارقة تضع كل إمكاناتها وخبراتها في خدمة الشباب العربي لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.

وأوضح الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن البرنامج تضمن سلسلة متكاملة من المحاضرات وورش العمل التي تغطي موضوعات حيوية، حيث ركز على مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، وأسس الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق. كما تناول البرنامج رحلة ريادة الأعمال من الصفر إلى المستحيل، مع تسليط الضوء على أهمية الاستدامة في تطوير القادة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وتضمن البرنامج زيارة ميدانية لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، حيث تعرف المشاركون على الأنشطة والخدمات العلمية التي تقدمها الأكاديمية في مجال الفضاء والفلك. كما شمل البرنامج محاضرات متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة والتغير المناخي، والابتكار في علوم الفضاء والفلك، إضافة إلى افتتاح معرض للمشغولات التراثية للدول العربية المشاركة.

وتضمن اليوم الختامي للملتقى، محاضرتين متميزتين، الأولى بعنوان "القيادة والدبلوماسية" وتم استعراض مقومات بناء الشخصية القيادية، وأهمية إتقان فنون البروتوكول والإتيكيت، مما يعزز حضور القائد العربي في مختلف المناسبات الدولية، والمحاضرة الثانية جاءت تحت عنوان "المهارات الناعمة من المفهوم المجرد إلى الواقع كقائد"، وتم تسليط الضوء على دور المهارات الناعمة في تشكيل القائد الناجح، كما عُقدت جلسة نقاشية متميزة بحضور الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب رئيس جامعة الشارقة لشؤون الطلاب، حيث أتيحت الفرصة للطلاب للتعبير عن انطباعاتهم حول التجربة الفريدة التي خاضوها خلال البرنامج. وأشاد المشاركون بالمحتوى التدريبي القيم ومستوى الرعاية التي حظوا بها، والتي ساهمت في تعزيز روح التفاهم والتعاون بينهم.

IMG-20250224-WA0111

IMG-20250224-WA0107

IMG-20250224-WA0112

IMG-20250224-WA0110