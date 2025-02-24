ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بسوهاج مارس 2025

يبحث كثير من طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة سوهاج، عن جدول امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025، حيث يتم اختبار الطلاب في مواد تم تدريسها منذ بداية الفصل الدراسي في فبراير الجاري.

وأعلنت إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025، كالتالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بسوهاج مارس 2025

الأحد 9 مارس 2025: اللغة العربية (بالحصتين الخامسة والسادسة)، التربية الدينية (بالحصة السابعة).

الإثنين 10 مارس 2025: الفلسفة والمنطق (بالحصتين الخامسة والسادسة)، التربية الوطنية (بالحصة السابعة).

الثلاثاء 11 مارس 2025: التاريخ (بالحصتين الخامسة والسادسة)، اللغة الأجنبية الثانية (بالحصة السابعة).

الأربعاء 12 مارس 2025: اللغة الإنجليزية (بالحصتين الخامسة والسادسة).

الخميس 13 مارس 2025: الرياضيات (بالحصتين الخامسة والسادسة).

الأحد 16 مارس 2025: العلوم المتكاملة (بالحصتين الخامسة والسادسة).

مواعيد امتحانات شهر مارس 2025

وأعلنت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، مواعيد امتحانات شهر مارس 2025 لجميع المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام (الرسمي، الرسمي لغات، والمتميز، والخاص).

وجاء في بيان الإدارة أن الامتحانات ستُجرى وفقًا للقرارات الوزارية رقم 136، 137، 138 لعام 2024، وتشمل الطلاب في المراحل الابتدائية، الإعدادية، والثانوية.

امتحانات شهر مارس 2025

تُجرى امتحانات شهر مارس 2025، والتي تُعد أول اختبار شهري في الترم الثاني، خلال شهر رمضان المبارك، بدءًا من يوم الأحد 9 مارس وحتى يوم الأحد 16 مارس من ذات الشهر.

تفاصيل جداول امتحانات مارس 2025

تتولى كل محافظة الإعلان عن جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية)، حيث تختلف مواعيد الامتحانات من محافظة لأخرى.

مقررات امتحانات شهر مارس 2025

أوضحت الإدارة أن الامتحانات ستشمل المقررات الدراسية التي تم تدريسها بدءًا من الأسبوع الأول من توزيع المنهج في الفصل الدراسي الثاني وحتى بداية الأسبوع الخامس.