وزير الخارجية الروماني يتهم إيلون ماسك بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

اتهم وزير الخارجية الروماني إميل هوريزيانو الملياردير إيلون ماسك بالتدخل في الانتخابات الداخلية لرومانيا.



وقال هوريزيانو إن منشورات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم السياسي الروماني المتطرف كالين جورجيسكو يمكن اعتبارها "شكلا من أشكال التدخل في الانتخابات الداخلية لدولة أخرى"، وفقا لتصريحات له نقلتها شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وزير الخارجية الروماني أنه "في حين أن ماسك شخصية مؤثرة للغاية ومقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنه لا يزال فردا خاصا ليس له منصب رسمي في الإدارة الأمريكية".

وتابع هوريزيانو بقوله "إن منشورات ماسك تعتبر شكلا من أشكال التدخل في الانتخابات الداخلية لدولة أخرى، ولكن نظرا لأنه مؤثر للغاية وقريب من المكتب البيضاوي، يجب أن نجد وسائلنا الخاصة للدفاع والتفسير وتحديد السياق".

جاء ذلك بعد أن ذكرت وكالة "بلومبرج" أن إدارة ترامب تضغط على رومانيا لقبول ترشيح جورجيسكو في الانتخابات الرئاسية في مايو، وأشارت "بلومبرج" أيضا إلى أن ماسك نشر عدة منشورات على منصة "إكس" الخاصة به تظهر دعمه للمرشح الرئاسي السابق والحركات اليمينية المتطرفة في رومانيا.

يُشار إلى أن جورجيسكو يستعد للترشح في إعادة الانتخابات المقبلة، وقال إنه تمكن من جمع 200 ألف توقيع مطلوبة لتقديم ترشيحه.