بالفيديو.. التعليم العالي تكشف تفاصيل الموافقة على إنشاء 12 جامعة أهلية تضم 98 كلية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل موافقة مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء 12 جامعة أهلية تضمن 98 كلية، قائلًا: "إن ملف الجامعات الأهلية أحد الملفات المهمة جدًا في منظومة التعليم العالي والتي تحظى بدعم كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

وقال "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن هناك رغبة قوية من القيادة السياسية المصرية بتطوير المنظومة التعليمية بالكامل بما يتوافق مع مباديء التنمية المستدامة، موضحًا أن ملف الجامعات الأهلية أحد الملفات المهمة في منظومة التعليم العالي.

وتابع، أن عدد الجامعات الأهلية كان في الماضي كان قليل للغاية، ولكن اليوم نتحدث عن منظومة تضم 32 جامعة أهلية، بعد انضمام الـ12 جامعة أهلية التي من المقرر أن تبدأ العمل في العام الدراسي المقبل، وبالتالي حجم الجامعات بعد انضمام الـ12 جامعة أهلية يصل الآن إلى 128 جامعة".

وأردف، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هذه الجامعات تساهم في دعم مبدأ الإتاحة، كما أنها تقدم برامج دراسية تتواكب مع احتياجات سوق العمل سواء مصريًا أو إقليميًا أو دوليًا، منوهًا إلى أن الجامعات الأهلية تجري شراكات مع جامعات أجنبية بهدف تبادل الخبرة.

وأشار إلى أن مجلس الجامعات الأهلية قد أعلن الموافقة على إنشاء 12 جامعة جديدة تضم 98 كلية، وتشمل العديد من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات ومن المقرر أن تبدأ الدراسة العام المقبل.