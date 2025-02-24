وزير الشباب: "سبورتس إكسبو" يعكس رؤية مصر نحو العالمية في صناعة الرياضة

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، وذلك برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية بمعرض ومؤتمر سبورتس اكسبو، إن سبورتس إكسبو هذا العام يحمل مفهومًا مصريًا أصيلًا، حيث نعمل على تصدير المنتج المصري إلى العالمية من خلال مبادرات مثل "Soccerex"، الذي يُعد منصة عالمية تُعنى بتطوير الرياضة التنافسية. وقال إن التعاون مع سبورتس إكسبو، يهدف إلى دعم القطاع الخاص في جميع مجالات الرياضة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الرياضية في مصر.

وأضاف الوزير: "نؤمن بأن على مصر إما أن تذهب إلى المجتمع الدولي الرياضي أو تجذبه إليها، ولذلك نحرص دائمًا على أن نكون سباقين في الفكر والرؤية. هذا العام، نرحب بمشاركة " Soccerex " في مصر، ونشكر القائمين عليه لحرصهم على التواجد في هذا الحدث الكبير".

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج عمل مبتكر للقطاع الرياضي، حيث تم إطلاق معرض "إيجي سبورت" كعلامة مميزة تعكس قوة الرياضة المصرية على المستوى الدولي. وأوضح أن المعرض يجمع تحت مظلته كافة الجهات الفاعلة في القطاع الرياضي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وتوجيهات فخامة الرئيس.

وشدد الوزير أن " Soccerex" يجلب معه نخبة من الشركاء العالميين، من أندية ومؤسسات رياضية وخبراء دوليين، مؤكدًا أن المؤتمر المصاحب للمعرض يستقطب كبار المتحدثين المتخصصين في تطوير الرياضة. كما أعرب عن فخره بمشاركة النادي الأهلي في أولى جلسات المؤتمر، حيث يستعرض النادي رحلته في تطوير مؤسساته الرياضية.

وأشار إلى أن الحدث يشهد أيضًا حضور شخصيات رياضية بارزة، من بينهم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، ووزير الرياضة في جمهورية مدغشقر، ورئيس الاتحاد الدولي للترياثلون، إلى جانب عدد من الرعاة والشركاء الدوليين، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس مدى ثقل المعرض وتأثيره عالميًا.

وفي حديثه عن تطوير الرياضة المصرية، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالأجواء الإيجابية التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، مثنيًا على سلوك الجماهير واللاعبين، ومؤكدًا أن هذا التطور يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة الرياضية في مصر.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن "سبورتس إكسبو" سيظل حدثًا رياضيًا مستدامًا، مشيرًا إلى إصرار الدولة على إقامة المعرض حتى في أصعب الظروف، مثل جائحة كورونا، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بهذا الحدث، ودوره في تحقيق التنمية الرياضية الشاملة.

يُذكر أن "سبورتس إكسبو" يعد من أهم الفعاليات الرياضية في المنطقة، حيث يجمع بين الشركات المتخصصة والمهتمين بصناعة الرياضة في مصر والشرق الأوسط.