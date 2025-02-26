الأهلي يخشى انتفاضة حرس الحدود في «المكس» بالدوري الممتاز

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري عندما يحل ضيفا على نظيره حرس الحدود في الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية في الجولة السادسة عشر وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي تعادل مع الغريم التقليدي نادي الزمالك بهدف لكل فريق في مباراة القمة 129 ليفرط في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز لصالح فريق بيراميدز، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يمتلك حرس الحدود 22 نقطة يحتل بها المركز السادس ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من حسم مقعد في مجموعة المنافسة على اللقب.

يدخل الأهلي لقاء حرس الحدود وعينيه على الثلاث نقاط لمواصلة مطارده بيراميدز على الصدارة على أمل تعثر الفريق السماوي في الجولتين المقبلتين لإنهاء المرحلة الأولى في القمة قبل الصراع القوي في المرحلة الثانية للمنافسة على اللقب.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللاعبين بالتركيز وضرورة تحقيق الفوز على حرس الحدود الذي يمتلك فريقا قويا ويحقق نتائج مميزة كما أن المنافس يمتلك فرصة كبيرة للتواجد ضمن الأندية التي تنافس على البطولة وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وقد تشهد مباراة الأهلي وحرس الحدود الدفع بالوافد الجديد أشرف بن شرقي من البداية بعدما شارك في مباراة القمة في الدقائق الأخيرة وتمكن من تسجيل هدف الفريق الوحيد وهو ما يجعل الجهاز الفني يستغل الدفعة المعنوية لدى اللاعب المغربي الذي تعول عليه الجماهير الكثير في الفترة المقبلة.

ويفقد الأهلي عددا كبيرا من اللاعبين في لقاء حرس الحدود على رأسهم محمد مجدي أفشة للإصابة في عضلة السمانة وطاهر محمد طاهر لتجدد الإصابة في العضلة الخلفية وعمر كمال عبد الواحد للإصابة في الركبة وعلى معلول بسبب إصابة عضلية كما يغيب يحيي عطية الله الذي يواصل التأهيل بعد خضوعه لعملية جراحية في الوجه وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي لقاء حرس الحدود بتشكيل مكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري وكريم الدبيس ومروان عطية وأحمد رضا وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وحسين الشحات ووسام أبو علي.

ويختفظ مارسيل كولر بعدد من الأوراق الرابحة على دكة البدلاء أبرزها السلوفيني نيجك جراديشار واللاعب الشاب محمد عبد الله وعمرو السولية.

في المقابل يخطط حرس الحدود بقيادة محمد يوسف المدير الفني لتحقيق مفاجأة بالفوز او التعادل مع الأهلي للاقتراب خطوة من ضمان التواجد بين أندية المنافسة على اللقب بعدما قدم الفريق مستوى مميزا هذا الموسم متسلحا بعدد من اللاعبين الشباب والخبرات.