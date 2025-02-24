القوات الروسية تحرر بلدة توبولي في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة توبولي في مقاطعة خاركوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة انباء سبوتنك الروسية - "استهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعة خاركوف، وخسرت قوات كييف أكثر من 200 عسكري، مركبة قتالية للمشاة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة".

وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 315 عسكريا، مركتين قتاليتين للمشاة، وعدد من المدافع الميدانية".

وأوضح أن "وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو أكثر من 145عسكريًا، ومركبات مدرعة قتالية وعدد من المدافع".

وتابع بيان الدفاع: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 127منطقة".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام"، و71 طائرة مسيرة أوكرانية".