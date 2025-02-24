"الأعلى للجامعات" يوافق على تغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة

وافق المجلس الاعلى للجامعات، على تغيير اسم جامعة حلوان من اسمها الحالي إلى جامعة العاصمة، بالإضافة إلى تدشين أول جامعة حكومية في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة ان هذا التغير ياتى لخدمة مصلحة عدد كبير من الطلاب فى المناطق الجديدة منها حدائق العاصمة ومدينة بدر ومدن شرق القاهرة ، حيث تم اختيار جامعة حلوان لتكون أول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واضاف المصدر انه سيتم الابقاء على المقر الام لجامعة حلوان ليصبح جامعة العاصمة فرع حلوان

يذكر ان جامعة حلوان تم إنشاؤها في عام 1975م، وتعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلي هي الكليات الأم بالجامعة ، تضم جامعة حلوان 3 كليات خارج الحرم وهم: كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية.