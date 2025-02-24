"التموين" بالقاهرة: زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة 11%

أكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، انه سيتم زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز خلال شهر رمضان بنسبة ١١% مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف علي التوزيع وتسليم حصص شباب الخريجين.

كما تم تكليف مديري الادارات بتكثيف الحملات علي الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حرصاً علي توفير هذه السلعة الهامة بالسعر الرسمي مع التنسيق مع شركة بوتجاسكو وبتروجاس بطرح اي كميات من اسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطي الاستراتيجي بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات المسلمة للمستودعات مع وجود مجموعة عمل بمحطة التعبئة لمتابعة الانتاج والتوزيع.