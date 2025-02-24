رئيس الوزراء يفتتح النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو" 2025"

افتتح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2025"، وذلك بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات الرياضية. ورافقه خلال الافتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحازم حمادة، المدير التنفيذي ومؤسس معرض Sports Expo، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمهتمين قطاع الرياضة.

قام رئيس الوزراء بجولة موسعة داخل المعرض، شملت زيارة جناح وزارة الشباب والرياضة، حيث استمع إلى شرح حول أحدث المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة لدعم الرياضة والشباب.

كما زار جناح النادي الأهلي، الذي يعرض أحدث مشاريعه الرياضية والاستثمارية، بالإضافة إلى جناح شركة "كابتس" المتخصصة في صناعة النجيل الصناعي، حيث تم استعراض أحدث تقنياتها في هذا المجال، والعديد من الأجنحة وصالات العرض بالمعرض.

يشهد المعرض مشاركة متميزة من الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال المعدات الرياضية، الملابس الرياضية، حلول التكنولوجيا في الرياضة، والبنية التحتية للمنشآت الرياضية. كما يضم المعرض أجنحة خاصة بالأندية الرياضية والاتحادات المختلفة، التي عرضت أحدث مشاريعها التنموية في القطاع الرياضي.



عبر حازم حمادة عن سعادته بانطلاق النسخة الثالثة من فعاليات معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو". وقال: "يتمتع هذا الحدث الرياضي الأضخم في المنطقة، بمكانة متميزة كمنصة رياضية عالمية تستقطب عشاق الرياضة وصُنّاعها من مختلف أنحاء العالم، وأصبح الحدث نقطة التقاء رئيسية تجمع بين الرياضيين، والشركات، والمستثمرين في مجال الرياضة، بما يساهم في تعزيز نمو القطاع الرياضي على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف: "لم تعد الرياضة مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت واحدة من أهم مجالات الاستثمار، التي تهدف إلى تطوير وتحسين مختلف الرياضات، وتعزيز البنية التحتية الرياضية، وخلق فرص جديدة للنهوض بالمواهب".

وأوضح أن الحضور القوي لمؤسسات رياضية عربية ومحلية يؤكد أن "سبورتس إكسبو" يسير في الاتجاه الصحيح، ويعكس مدى الثقة الكبيرة التي اكتسبها الحدث خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها النسختان السابقتان من "سبورتس إكسبو"، كانت الحافز الرئيسي لإطلاق النسخة الثالثة بحجم أكبر ومشاركة أوسع.

جدير بالذكر أن سبورتس إكسبو يُعد الحدث الرياضي الأهم في المنطقة، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الرياضي من خلال دمج التكنولوجيا بالابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتعزيز تجربة الجماهير. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار والمئات من الشركات الرياضية، مما يجعله منصة استراتيجية لرواد صناعة الرياضة عالميًا.





