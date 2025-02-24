تموين القاهرة: طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر والأرز والمكرونة واللحوم لسد احتياجات المواطنين

أكد ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية يوميًا من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً ، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل لتلقى بلاغات المواطنين على أرقام التليفونات ( 27420019 - 27420025 ـ 27420037 - 27420038 ) إلى جانب إنشاء غرف عمليات فرعية بإدارات التموين بالأحياء ، مشيراً الى انه سيتم طرح كامل حصة المحافظة من الدقيق البلدى ٨٧% المخصصة لتشغيل المخابز البلدية البالغ عددها ٢٠٢٨ مخبز بالمحافظة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وللأغراض الأخرى لتلبية احتياجات المواطنين فى شهر رمضان.

وأكد مدير مديرية التموين أن المديرية تقوم على مدار الساعة بمتابعة كافة المنافذ التى تقوم بتوزيع السلع والخضروات بداية من مناسبة الكميات المطروحة والنوعية ومصدرها ومدى الصلاحية ومطابقة المواصفات والالتزام بالبيع بالأسعار المعلن عنها ومراقبة توزيعها للمواطنين.

كما أكد مدير المديرية أنه تم طرح كميات كبيرة من الدقيق والسكر الحر وسكر الماكينة والسكر البودرة والأرز والمكرونة من خلال منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة الاهرام للمجمعات ، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لسد احتياجات المواطنين حيث تباع بأسعار مخفضة عن الاسواق كما تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية الطازجة بأسعار تقل عن اسعار القطاع الخاص .

وأشار مدير المديرية الي انه سيتم الاعتماد علي المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع لضبط اسعار الخضر والفاكهة خلال الشهر الكريم وإحداث التوازن السعري؛ حيث سيتم عرض الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق مع عمل عروض علي بعض السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين.

هذا بالإضافة إلى تواجد منافذ البيع المتحركة بالميادين العامة والتي تتبع الشركة القابضة ووزارة الزراعة لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالإضافة للسلع الغذائية الاخري كالأسماك الي جانب الشوادر التابعة للمحافظة في مناطق القاهرة الاربعة.