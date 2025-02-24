حبس المتهمة بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة في المطرية

أمرت النيابة المختصة، بحبس سيدة مسجلة خطر لأتهامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المطرية ، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة وتحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بحبس عميل سيئ النية لقيامه بشراء المسروقات من المتهمة الأولي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وجاري استكمال التحقيقات.

تعود البداية عندما تم ضبط ربة منزل"لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية ، تخصص نشاطها الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزتها ( 7 هاتف محمول - مبلغ مالى – 12 حافظة نقود) ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأضافت بتصرفها فى بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته ( 6 هواتف محمولة مجهولين المصدر).

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

