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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمة بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة في المطرية

المتهمين
المتهمين
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أمرت النيابة المختصة، بحبس سيدة مسجلة خطر لأتهامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة المطرية ، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة وتحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بحبس عميل سيئ النية لقيامه بشراء المسروقات من المتهمة الأولي 4 أيام علي ذمة التحقيقات وجاري استكمال التحقيقات.

تعود البداية عندما تم ضبط ربة منزل"لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية ، تخصص نشاطها الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزتها ( 7 هاتف محمول - مبلغ مالى – 12 حافظة نقود) ،  وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأضافت بتصرفها فى بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته ( 6 هواتف محمولة مجهولين المصدر).

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .
 

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