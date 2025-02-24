النادي الأهلي يناقش استراتيجيات الإدارة والاستثمار في جلسة بسبورتس إكسبو 2025

النادي الأهلي يناقش استراتيجيات الإدارة والاستثمار في جلسة نقاشية بسبورتس إكسبو 2025

• شريف فؤاد: الإعلام الرياضي مسؤول عن نقل صورة الأهلي الاحترافية وتعزيز تواصله مع الجماهير والشركاء

• المهندس خالد مرتجي: نطبق استراتيجيات مالية مبتكرة لضمان استدامة النادي وتعظيم موارده الاستثمارية

• المهندس محمد سراج الدين: النادي الأهلي يولي اهتماماً كبيراً بملف التعليم الرياضي لبناء كوادر جديدة متخصصة

• محمد كامل: الأهلي ليس مجرد نادٍ رياضي.. بل علامة تجارية عالمية تمتلك فرصاً استثمارية هائلة

• استاد النادي الأهلي سيكون أيقونة رياضية بارزة في المشهد الرياضي المصري

القاهرة، 24 فبراير 2025: عقد النادي الأهلي جلسة نقاشية متميزة بمشاركة نخبة من قياداته التنفيذية، ضمن فعاليات سبورتس إكسبو 2025، لمناقشة استراتيجية النادي في الإدارة الرياضية، الاستثمار، والتوسع في مجالات التسويق الرقمي والتحول المؤسسي.

أدار الجلسة شريف فؤاد، المستشار الإعلامي للنادي الأهلي، وشارك فيها كل من المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس خالد مرتجى، أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، ومحمد كامل، أحد أبرز الشخصيات في قطاع التسويق والاستثمار الرياضي.

عكست الجلسة النقاشية رؤية الأهلي لمستقبل الرياضة والاستثمار، حيث ركزت على كيفية تحقيق التوازن بين النجاح الرياضي والاستدامة المالية، والتطورات التي يشهدها الأهلي في الاستثمار الرياضي، التحول الرقمي، والتوسع التسويقي، وذلك من خلال عدد من المحاور الأساسية، أبرزها مدى أهمية الإعلام الرياضي في تعزيز هوية النادي، والاستدامة المالية والتجارية، التحول الرقمي ودوره في تطوير الأداء الإداري والرياضي، وأثر التسويق الرياضي على بناء العلامة التجارية للنادي.

أكد شريف فؤاد، المستشار الإعلامي للنادي الأهلي، خلال الجلسة النقاشية على أهمية الإعلام الرياضي في بناء هوية النادي وتعزيز تواصله مع الجماهير والشركاء التجاريين، قائلاً: "الأهلي يتمتع بتاريخ حافل وسمعة عالمية، ويقع على عاتق الإعلام الرياضي مسؤولية نقل هذه الصورة بطريقة احترافية، تعكس الإنجازات والاستراتيجيات المستقبلية للنادي. نعمل على تطوير المحتوى الإعلامي والتواصل الرقمي لضمان بقاء الأهلي في المقدمة، ليس فقط رياضياً، ولكن أيضاً كعلامة تجارية قوية."

من جانبه، استعرض المهندس خالد مرتجى، أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، استراتيجية الأهلي في تحقيق الاستدامة المالية، قائلًا: "نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعظيم موارد النادي عبر الاستثمار الرياضي، المشروعات التجارية، وعقود الرعاية، لقد أصبح للأندية الكبرى في العالم دور اقتصادي يتجاوز الرياضة، وهذا ما نسعى إلى تطبيقه في الأهلي من خلال استراتيجيات مالية مبتكرة تجعل النادي أكثر قوة واستقراراً"، مشيراً إلى أن الأهلي يتجه نحو تعزيز الشراكات الاستثمارية، ويبحث دائماً عن فرص تتيح له تحقيق عوائد مالية مستدامة لدعم الفرق الرياضية والبرامج التطويرية.

وقال إن النادي الأهلي لديه 19 لعبة وأن كرة القدم هي اللعبة الوحيدة التي تدر دخلاً فقمنا منذ عام 2006 بتأسيس عدة شركات لإدارة أنشطة النادي وتوفير دخل مستدام يمكننا من مواصلة دورنا الوطني في تطوير المشهد الرياضي المصري واليوم النادي الأهلي ميزانيته تخطت 7 مليارات جنيه وأنشأنا الفرع الرابع للنادي الأهلي، ولدينا مشروع استاد النادي الأهلي.

وتحدث المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يولي اهتماماً كبيراً بملف التعليم الرياضي لبناء كوادر جديدة متخصصة ويحرص على بناء شراكات استراتيجية ونحن فخورون بشراكتنا مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنمية التعليم الرياضي، وهذه هي التجربة الأولى من نوعها خاصة وأن هذه الشراكة تتضمن تطبيقات عملية وورش عمل في النادي، ولدينا أيضاً شراكات مع الجامعة الكندية، ومؤسسة لاليجا التعليمية. كما أشار إلى أن النادي الأهلي يسير بخطى ثابتة نحو تطوير بنيته التحتية الرقمية، سواء على مستوى الإدارة أو الخدمات المقدمة لجماهيره بما يعزز قيمة الأهلي السوقية ويزيد من مصادر الدخل المستدامة.

من جانبه، تناول محمد كامل، الخبير في التسويق الرياضي، أهمية تطوير العلامة التجارية للنادي الأهلي والاستفادة من شعبيته الكبيرة، مؤكداً أن الأهلي يتمتع بإمكانات استثمارية هائلة يجب توظيفها بذكاء، وقال: "الأهلي ليس مجرد نادٍ رياضي، بل هو علامة تجارية عالمية لها تأثير واسع في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونعمل على استقطاب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، كما نسعى لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لخلق مصادر دخل جديدة تُسهم في دعم الأنشطة الرياضية للنادي."

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة، مما يمنحه ميزة تنافسية في سوق الرعايات والإعلانات، موضحاً أن النادي يعمل على استراتيجيات مبتكرة في المحتوى الرقمي، والمنتجات الرسمية، والتجارب التفاعلية للجماهير لتعزيز حضوره العالمي، مؤكداً أن استاد النادي الأهلي وليد حلم بوجود منظومة متكاملة للقلعة الحمراء ونجحنا في التعاقد مع كبرى الشركات لإدارة الاستاد وأن أعمال الحفر والتجهيز للاستاد جارية الآن ونستطيع أن نقول استاد النادي الأهلي أصبح حقيقة وليس حلماً وسنقوم بعمل مزاد على التذكرة الأولى في استاد النادي الأهلي الذي سيكون أيقونة رياضية بارزة في المشهد الرياضي المصري.

ورداً على تساؤل لوزير الرياضة في مدغشقر حول إمكانية قيام النادي الأهلي بتأسيس أكاديمية في إفريقيا أكد المهندس خالد مرتجي أن ذلك يعد من خطط النادي الأهلي ويتم العمل عليه.

أكدت الجلسة النقاشية أن النادي الأهلي يمثل نموذجاً رائداً في الجمع بين النجاح الرياضي والابتكار الإداري والاستثماري، حيث يركز على تطوير بنيته الاقتصادية والرقمية لضمان استدامة النجاح، وأن رؤية الأهلي للمستقبل ترتكز على التطور المستمر ومواكبة التغييرات السريعة في مجالات الإدارة والتكنولوجيا والاستثمار، خاصة وأن الأهلي يملك كل المقومات ليكون في طليعة الأندية العالمية.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن النادي الأهلي لا يقتصر على كونه نادياً رياضياً، بل هو مؤسسة متكاملة تسعى إلى تحقيق الاستدامة في جميع المجالات، من خلال التكنولوجيا، والاستثمار، والتسويق الرقمي، مما يجعله قدوة للأندية الأخرى في المنطقة والعالم.