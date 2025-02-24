بالفيديو.. محافظ الشرقية: افتتاح 18 سوقا لليوم الواحد خلال الفترة المقبلة

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن المحافظة تضم أكثر من 32 سوقا لليوم الواحد في كل المراكز، ما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح «الأشموني»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الأسواق توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مخفضة واستمرارية في التوافر، مؤكدًا وجود رقابة كاملة من المحافظة ووزارة التموين لضمان جودة المنتجات والأسعار.

وأكد محافظ الشرقية على التعاون الكامل بين الغرف التجارية ووزارة التموين والأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الصفحة الرسمية للمحافظة تستقبل جميع الشكاوى المتعلقة بالأسواق، كما يتواجد مندوب في كل مركز لتلقي شكاوى المواطنين.

وأعلن محافظ الشرقية، افتتاح 18 سوقًا إضافيًا في الفترة المقبلة، وسيتم متابعة مواعيد الإغلاق التي تمتد في شهر رمضان إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.