مدير تعليم المنوفية يتفقد مدارس بركة السبع

تفقد محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم، متابعة انتظام سير العملية التعليمية في مدارس إدارة بركة السبع التعليمية.

وجاءت الجولة التفقدية في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حيث تابع سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمد أحمد جعفر الثانوية بنات، ومدرسة الثانوية التجارية المشتركة.

جولة تفقدية بمدارس المنوفية

حضر صلاح طابور الصباح ، وألقي كلمة حث فيها الطلاب علي الانتظام في الحضور، ووجه باكتشاف ورعاية التلاميذ المبدعين والمبتكرين والمخترعين والموهوبين وإجراء مسابقات فنية وثقافية ورياضية من خلال اليوم الرياضي والثقافي حتي تصبح المدرسة بيئة جاذبة للطلاب

اطمئن "صلاح" على نظافة المدارس وتنفيذ جميع الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام التلاميذ ، لضمان حسن سير العملية التعليمية.

كما أكد على التذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية لضمان تقديم منتج تربوي متميز لطلاب المحافظة، في سبيل تنشئة جيل جديد واع مستنير قادر علي تحمل المسؤولية، وتطبيق حصص المشاهدة ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل جميع المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولًا بأول.