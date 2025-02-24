ads
الإثنين 24 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة سرقة عدادات المياه بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدد قاضي المعارضات المختص ، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة عدادات المياه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (3 أشخاص "2 منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم ( الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الوقائع).

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أرتكاب وقائع سرقات جدد قاضي المعارضات حبس تشكيل عصابى جنسية أحدي الدول عدادات المياه قسم شرطة مدينة نصر ثالث قسم شرطة مدينة نصر مدينة نصر ثالث وقائع سرقات