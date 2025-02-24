أنيس بوجلبان يصل القاهرة لوضع الرتوش النهائية لتولي مسئولية المصري البورسعيدي

وأكدت مصار بالنادي المصري البورسعدي، أنه سيصل خلال الساعات المقبلة المدرب التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق للترجي الجرجيسي إلى القاهرة وذلك لوضع الرتوش النهائية لتولي تدريب الفريق المصري البورسعيدي خلفا لعلي ماهر المدير الفني السابق للفريق الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين بسبب تراجع نتائج الفريق للفريق خلال المباريات الماضية.

ويذكر أن المصري البورسعيدي وضع اسم أنيس بوجلبان من أقوى المرشحين لتولي المسئولين الفنية للفريق، على أن يتم عقد جلسة مع مجلس إدارة النادي لانهاء الاتفاق بشكل رسمي واعلان تعيينه رسمياً.

وكان قد وجه النادي المصري، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الشكر لـعلي ماهر مدرب الفريق السابق، وكتب حساب المصري، "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضُر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

وكان قد تم الاتفاق على رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للمصري البورسعيدي، رغم عدم انتهاء الدوري الجاري، ورغم أن الفريق ما زال ينافس في الكونفدرالية وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأوضحت المصادر، أن خبر الرحيل بسبب نتائج الفريق الأخيرة خلال المباريات الماضية وترجعها، رغم أن الفريق بدأ بانطلاقة قوية خلال الدوري الجاري، ليتراجع اداء الفريق بعد ذلك وهو ما اثار غضب مجلس النادي.

فيما أكدت مصادر، أن السبب الحقيقي كان بسبب انفعال الكابتن علي ماهر المستمر ، والتي قام على اثرها عدة لاعيبه بالتواصل لإدارة النادي وايصالهم شكواهم بشأن ذلك.