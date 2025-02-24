تمثال البابا يوحنا بولس الثاني يبرز خارج مستشفى جيميلي في روما

يُزين تمثال ضخم للبابا يوحنا بولس الثاني مدخل مستشفى جيميلي في روما، ويعدّ واحداً من أبرز المعالم في المكان، حيث يكرم البابا الذي تلقي العلاج في هذا المستشفى. التمثال، المصنوع من الرخام الأبيض، يصور البابا في سنواته الأخيرة وهو ينحني مستنداً على الصليب، مع تجاعيد على جبينه تعكس معاناته من الألم.

ويُذكر أن مستشفى جيميلي لعب دوراً حاسماً في إنقاذ حياة البابا يوحنا بولس الثاني، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة في ساحة القديس بطرس في مايو 1981.

حيث خضع لعملية جراحية استمرت ست ساعات لإزالة رصاصة من بطنه، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها علاج بابا الفاتيكان في أكبر مستشفى في روما.

في تطور حديث، دخل البابا فرنسيس مستشفى جيميلي بعد معاناته من عدوى في الجهاز التنفسي منذ الأسبوع الماضي، حيث تم تشخيص حالته على أنها التهاب رئوي في كلا رئتيه.