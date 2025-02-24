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الإثنين 24 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب انتحال الصفة.. تجديد حبس المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين في السلام

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس موظف بالمعاش لاتهامه بالنصب على أصحاب المحلات والتحصل على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال الصفة بالسلام، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بالمعاش "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين أصحاب المحلات والأكشاك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بأسلوب "انتحال صفة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بوجود مخالفات عليهم.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية إبان فترة عمله بالجهة)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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