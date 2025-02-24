Visa تتعاون مع بيب جوارديولا لتقديم تجارب فريدة لحاملي بطاقاتها

أعلنت فيزا الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية (والمُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V)، شراكة جديدة مع المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا.

تمتد هذه الشراكة لعامين وتهدف إلى منح حاملي بطاقات Visa وعشاق كرة القدم تجارب حصرية واستثنائية.

ويعد جوارديولا، الذي قاد أندية كبرى مثل برشلونة، بايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم. من خلال هذه الشراكة، سيتمكن حاملو بطاقات Visa من المشاركة في فعاليات مميزة، تشمل لقاءات مباشرة مع جوارديولا، حضور مباراة من بطولة كأس العالم FIFA 2026™ إلى جانبه، والفوز بهدايا تذكارية تحمل توقيعه الشخصي.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال بيب جوارديولا: "أفخر بانضمامي إلى Visa في هذه الشراكة الفريدة التي تهدف إلى إسعاد عشاق كرة القدم. يجمعنا هدف مشترك يتمثل في خلق تجارب لا تُنسى للجماهير، وأتطلع إلى تحقيق ذلك مع Visa."

من جانبه، صرّح طارق عبدالله، نائب رئيس أول ومدير التسويق لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa: "نحن سعداء بالتعاون مع أحد أعظم مدربي كرة القدم في عصرنا، بيب جوارديولا، الذي أحدث ثورة في أسلوب اللعب وساهم في بناء فرق ناجحة عالميًا." وأضاف: "تجسد رؤية جوارديولا أهمية الخطوات الصغيرة في تحقيق الإنجازات العظيمة، وهو ما يتماشى تمامًا مع رسالة Visa في تمكين الأفراد والشركات من تحقيق أهدافهم خطوة بخطوة."

يُعد بيب جوارديولا أحد أنجح مدربي الأندية في تاريخ كرة القدم، حيث قاد مانشستر سيتي للفوز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية في كلٍّ من الدوريات الإسباني، الألماني، والإنجليزي. كما أنه المدير الفني الوحيد الذي حصد الثلاثية الأوروبية مرتين في تاريخ كرة القدم للرجال.

وبصفتها شركة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل Visa تمكين الأفراد والشركات عبر حلول مبتكرة ومبادرات مؤثرة، مما يساعدهم على الاقتراب خطوة أخرى من تحقيق طموحاتهم. وكما يعتمد نجاح جوارديولا على خطوات صغيرة ومتسقة، تؤمن Visa بأن كل خطوة، مهما كانت بسيطة، يمكن أن تؤدي إلى إنجازات كبيرة.