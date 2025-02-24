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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بسرقة وسحل سيدة مسنة في النهضة

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات المختص، حبس شابين متهمين بارتكاب واقعة سرقة وسحل سيدة مسنة أثناء مرورها في أحد شوارع منطقة النهضة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

تلقي قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال سيدة في عقدها السابع مصابة بكدمات وسحجات وادعاء قيام شابين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبتها وسحلها بدائرة القسم.
وبالإنتقال والفحص ومراجعة كاميرات المراقبة أمكن تحديد هوية الجناة وأمكم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة، بالإضافة إلى بعض المتعلقات الشخصية التي تخص المجني عليها.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، مشيرين إلى أنهما كانا يستهدفان النساء وكبار السن لسهولة تنفيذ جرائمهما ضدهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

بمديرية أمن القاهرة تجديد حبس المتهمين النيابة العامة السلام ثان منطقة النهضة سرقة وسحل سيدة سيدة مسنة