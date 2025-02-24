الأرصاد: طقس مستقر وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال شهر رمضان.. وخبراء: التغذية السليمة وتنظيم النوم يحافظان على نشاط الجسم في الصيام

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، يزداد اهتمام المواطنين بحالة الطقس خلال هذه الفترة، خاصة مع التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد ويعتبر الطقس عنصرًا مهمًا يؤثر على الأنشطة اليومية والصيام، حيث يحرص الكثيرون على معرفة درجات الحرارة المتوقعة لاتخاذ الاحتياطات المناسبة.

حيث توقع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد شهر رمضان المقبل لعام 2025 طقسًا معتدلًا بشكل عام.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار ستتجاوز 20 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر إلى حوالي 13 درجة مئوية.

وأشار القياتي في تصريحات تلفزيونية، أن الأجواء الباردة الحالية ناتجة عن تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من المناطق الشمالية والبحر المتوسط، مما أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة كما أوضح أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة، على الرغم من أن درجات الحرارة المسجلة قد لا تبدو منخفضة بشكل كبير.

طقس شهر رمضان المقبل 2025

وفيما يتعلق بالأسبوع الأول من شهر رمضان، أشار القياتي إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار الطقس المعتدل، لكنه نصح المواطنين بمتابعة التحديثات اليومية للأحوال الجوية.

كما شدد على أهمية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، للحفاظ على الدفء وتجنب التعرض للبرودة الشديدة.

التعامل مع الأحوال الجوية في الصيام

من جانبها قالت الدكتورة رضوى نبيل إسماعيل، أخصائية التغذية بالقصر العيني، في الأجواء الباردة، من المهم تناول وجبات متوازنة توفر الدفء والطاقة، مثل الشوربات الساخنة والأطعمة الغنية بالبروتينات كما ينصح بالحفاظ على الدفء بارتداء ملابس مناسبة، خاصة عند الخروج لصلاة التراويح أو السحور في أجواء باردة من المهم عدم الإفراط في الأطعمة الثقيلة التي قد تسبب الشعور بالخمول أثناء الصيام.

وتابعت: “بغض النظر عن حالة الطقس، فإن تنظيم وقت النوم والحرص على التغذية السليمة يساعدان على تخطي أي تحديات قد تفرضها الأحوال الجوية خلال رمضان، مما يسهم في الحفاظ على النشاط والراحة خلال هذا الشهر المبارك”.

ارتفاع طفيف في الحرارة خلال رمضان

وفي نفس السياق قال الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، تشير التوقعات الجوية إلى أن القاهرة ستشهد طقسًا مستقرًا خلال الأسبوع المقبل مع درجات حرارة معتدلة وأجواء مشمسة في معظم الأيام، موضحًا سيكون الطقس غائمًا جزئيًا مع فترات من الشمس، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 17 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 8 درجات مئوية.

وأضاف قطب، يتوقع أن يكون الطقس مشمسًا مع بعض السحب، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلًا لتصل إلى 19 درجة مئوية خلال النهار، بينما تنخفض إلى 9 درجات مئوية ليلًا، وتابع قطب من المتوقع أن يكون الطقس أول يوم من شهر رمضان المبارك مستقرًا ومشمسًا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 19 درجة مئوية، بينما تبقى الصغرى عند 12 درجة مئوية، وتستمر الأجواء المشمسة والمستقرة لليوم الثاني، حيث ترتفع العظمى مرة أخرى إلى 21 درجة مئوية، مع بقاء الصغرى عند 12 درجة مئوية.