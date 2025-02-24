قنصل الصين بالإسكندرية: الصداقة التاريخية مع مصر تعززها التوجيهات الاستراتيجية للبلدين

نظّمت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية زيارة ميدانية لوفد من رجال أعمال الغرفة التجارية الصينية إلى أحد مراكز رعاية المعاقين في برج العرب، تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على التزام الجالية الصينية في مصر بالمساهمة في تنمية المجتمع وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

وشهدت الزيارة حضور كلا من قنصل عام الصين بالإسكندرية يانغ يي، ودينغ يونغ، رئيس الغرفة التجارية الصينية بالإسكندرية، ووانغ بيتشونغ، رئيس الغرفة الصينية المصرية في مصر، والنائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب.

وأكد يانغ يي؛ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوافقات قادة البلدين بشأن تعزيز التبادلات الإنسانية، مشيرًا إلى أن التعاون الصيني-المصري ليس مقتصرًا على المجالات الاقتصادية والتجارية، بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية والإنسانية، وأضاف أن التزام رجال الأعمال الصينيين بدعم المبادرات المجتمعية في مصر يعكس عمق العلاقات الوثيقة بين الشعبين.

وأشار القنصل العام إلى أن العلاقات بين الصين ومصر تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد من قوافل طريق الحرير القديم إلى الشراكة المتينة التي نشهدها اليوم ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح أن هذه الصداقة التاريخية تعززها التوجيهات الاستراتيجية لقيادتي البلدين، مما يدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة نحو عقدها الذهبي الثاني، ويؤكد أن التفاهم بين الشعوب هو الأساس الأكثر صلابة لعلاقات دائمة ومزدهرة.

وأكد أن الاتحاد العام للتجار الصينيين في الإسكندرية يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون بين البلدين، حيث يسعى إلى الاندماج في المجتمع المصري ليس فقط من خلال الأنشطة الاقتصادية، بل أيضًا عبر المساهمة الفاعلة في المبادرات الاجتماعية والتنموية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز التفاعل الإيجابي بين الشعبين، وتمثل نموذجًا عمليًا للصداقة الصينية-المصرية التي تزدهر بألوان أكثر إشراقًا في العصر الجديد.

ومن جانبه، قال دينغ يونغ؛ رئيس الغرفة التجارية الصينية بالإسكندرية، إن هذه الزيارة تعكس عمق الصداقة الصينية-المصرية، مؤكدًا أن الغرفة التجارية الصينية في الإسكندرية تسعى إلى أن تكون جزءًا فاعلًا في المجتمع المصري، ليس فقط في المجال التجاري، بل أيضًا من خلال المشاركة في المبادرات الخيرية، انطلاقًا من إدراكها لمسؤوليتها الاجتماعية.

كما أشار إلى أن الغرفة التجارية الصينية ملتزمة بمتابعة تطورها ودعم أنشطتها، من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الخيرية التي تساهم في تنمية المجتمع المصري، وتعزز التعاون بين المؤسسات الصينية والمصرية في مجال العمل الإنساني.

وفي السياق ذاته، أكد وانغ بيتشونغ؛ رئيس الغرفة الصينية المصرية في مصر، أن الصين ومصر تمثلان حضارتين عريقتين تربطهما صداقة تاريخية تمتد عبر الزمن، من طريق الحرير القديم إلى الشراكات الحديثة في مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح أن هذه العلاقة الوثيقة لا تقتصر على التعاون الاقتصادي والتجاري، بل تشمل أيضًا التفاعل الثقافي والإنساني، وهو ما يعكسه اهتمام الجالية الصينية في مصر بالمشاركة في المبادرات الخيرية وتعزيز قيم التضامن والتعاون المشترك.

وأضاف أن التكامل بين الصين ومصر يتجسد اليوم في التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز العلاقات بين الشعبين، وترسخ قيم الصداقة والتعاون في جميع المجالات.

تأتي هذه الزيارة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الإنسانية بين الصين ومصر، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المستقبل.