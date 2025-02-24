جامعة جنوب الوادى تستضيف بطولة كرة السلة والطائرة ضمن دورة الشهيد الرفاعى الـ52

تستضيف جامعة جنوب الوادى بطولة كرة السلة والطائرة ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعى ال٥٢ والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي في العاب كره السله طلبة وكره الطائرة طلبة وطالبات خلال الفتره من 22/2 الى 25/2 بالصالة المغطاة بالقرية الاولمبية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب.

وأشار محمد وليد مدير عام رعاية الطلاب أن مباريات كره السلة طلبة بدأت أمس بين جامعتي بني سويف وجنوب الوادي وانتهت المباراة بفوز جامعه جنوب الوادي على جامعه بني سويف ٧٥ / ٥٢ وفى كرة الطائرة طالبات فازت جامعة دراية على جامعة جنوب الوادى 2 / صفر كما فازت جامعة جنوب الوادى على جامعة دراية 2 / 1 فى كرة الطائرة طلبة وتستكمل بقية المباريات حتى 25 فبراير الجارى.