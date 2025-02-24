"الناشرين المصريين" يدعو لـ الاصطفاف خلف الرئيس السيسى وتوحيد الصف

أكد أمين عام اتحاد الناشرين المصريين محمد عبد المنعم، أن الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوحيد الصف بات ضرورة وطنية فى هذه المرحلة التي تمر بها مصر.

وقال عبد المنعم - في حديث صحفى اليوم الاثنين، إن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها، تتطلب من جميع أبنائها الوقوف صفا واحدا خلف قيادتها السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ودفع عجلة التنمية.

وأضاف أن المرحلة الحالية، بما تحمله من تحديات داخلية وخارجية، تستوجب من المصريين تجاوز أي خلافات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن العليا.

وذكر أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، لا تزال هناك حاجة إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار، سواء في دول الجوار أو بسبب التهديدات الإرهابية، مما يتطلب تضافر الجهود الوطنية لدعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، في مواجهة أي محاولات للنيل من أمن مصر، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التماسك المجتمعي، ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة التي تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في قيادتهم.

أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وشدد عبد المنعم على أن دعم الرئيس السيسي لا يعني فقط تأييد شخصه، وإنما تأييد الدولة المصرية ومؤسساتها في معركتها للبناء والتنمية، ومن هنا تأتي أهمية الاصطفاف الوطني، مؤكدا أن الاستقرار هو حجر الأساس لأي نهضة، وهو ما يتطلب دعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تهدف إلى الفوضى والتخريب.

وأوضح أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية نهضة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، وهو ما يتطلب استمرار دعم جهود القيادة السياسية في استكمال المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أن بعض الجهات المعادية لمصر تحاول استخدام وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لزرع الفتنة بين أبناء الوطن، ما يستدعي تعزيز الوعي الشعبي وعدم الانجراف وراء الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.

الوحدة الوطنية سبيلنا

وأكد الأمين العام لاتحاد الناشرين المصريين أن توحيد الصف بين جميع المصريين، بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية، هو الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الصعبة، فمصر لا تحتاج اليوم إلى الانقسام أو التشكيك، بل إلى عمل دؤوب ومشاركة إيجابية من جميع المواطنين لدعم مسيرة البناء والاستقرار.

وأشار إلى أن دعم الرئيس السيسي في هذه المرحلة ليس مجرد موقف سياسي، بل هو واجب وطني يهدف إلى حماية مصر من التحديات التي تواجهها، والمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارا، داعيا الجميع إلى الوحدة من أجل مصر والعمل يدا بيد لتحقيق الحلم المصري الذي يستحقه كل مواطن.