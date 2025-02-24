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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المفوضية الأوروبية: سنقدم دفعة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.5 مليار يورو

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، بتقديم دفعة جديدة من المساعدات لنظام كييف بقيمة 3.5 مليار يورو، مارس المقبل، بموجب البرامج القائمة، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت "فون دير لاين" في مؤتمر صحفي بكييف: "أوروبا هنا، لدعم وتعزيز أوكرانيا في الأيام الحرجة، وأستطيع أن أعلن أن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 3.5 مليار يورو لأوكرانيا ستصل، مارس المقبل"، بحسب وكالة "رويترز".

ويواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات إلى كييف في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية، تصل 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027، التي اجتذبتها المفوضية الأوروبية في شكل قرض مع فترة سداد حتى عام 2042.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقديم مساعدات إلى أوكرانيا الاتحاد الأوروبي كييف