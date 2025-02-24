المفوضية الأوروبية: سنقدم دفعة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.5 مليار يورو

وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، بتقديم دفعة جديدة من المساعدات لنظام كييف بقيمة 3.5 مليار يورو، مارس المقبل، بموجب البرامج القائمة، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت "فون دير لاين" في مؤتمر صحفي بكييف: "أوروبا هنا، لدعم وتعزيز أوكرانيا في الأيام الحرجة، وأستطيع أن أعلن أن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 3.5 مليار يورو لأوكرانيا ستصل، مارس المقبل"، بحسب وكالة "رويترز".

ويواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات إلى كييف في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية، تصل 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027، التي اجتذبتها المفوضية الأوروبية في شكل قرض مع فترة سداد حتى عام 2042.