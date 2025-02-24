القنصلية الروسية في فرنسا تتعرض لهجوم بالمولوتوف

تعرضت القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا لهجوم بالمولوتوف، ما تسبب في حرائق محدودة، فيما سارع رجال الإطفاء لإخماد النيران.



وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم، إن الهجوم ناجم عن مجهولين ألقوا قنابل مولوتوف على منطقة فضاء داخل القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا، ما تسبب في خسائر محدودة.



ونقلت صحيفة فاليور أكتويل الفرنسية عن مسؤولين فرنسيين في الشرطة قولهم إن المجهولين كانوا يستقلون سيارة مسروقة، وهاجموا القنصلية الروسية في مرسيليا صباح اليوم بدون وقوع أية خسائر.