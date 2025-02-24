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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القنصلية الروسية في فرنسا تتعرض لهجوم بالمولوتوف

القنصلية الروسية
القنصلية الروسية
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تعرضت القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا لهجوم بالمولوتوف، ما تسبب في حرائق محدودة، فيما سارع رجال الإطفاء لإخماد النيران.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم، إن الهجوم ناجم عن مجهولين ألقوا قنابل مولوتوف على منطقة فضاء داخل القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا، ما تسبب في خسائر محدودة.

ونقلت صحيفة فاليور أكتويل الفرنسية عن مسؤولين فرنسيين في الشرطة قولهم إن المجهولين كانوا يستقلون سيارة مسروقة، وهاجموا القنصلية الروسية في مرسيليا صباح اليوم بدون وقوع أية خسائر.

السفارة الروسية إعلام فرنسي اخماد النيران القنصلية الروسية صباح اليوم سيارة مسروقة