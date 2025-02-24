بدء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بالبحر الأحمر

بدأت اليوم فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر "شلاتين - أبورماد - حلايب " برعاية اللواء أ.ح .عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ينظم القافلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بمشاركة محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية ووزارة التضامن الإجتماعي و جمعية الهلال الأحمر.

وتستمر فعاليات القافلة المتنوعة حتى ٢٧ من فبراير.

وتقدم القافلة خدمات طبية حيث تشمل القافلة عيادات ( الباطنة - أطفال - نساء - أنف وأذن - عظام - رمد - قلب - جلدية - أسنان -مخ وأعصاب - جراحة - تحاليل وأشعة - صيدلية - حملات توعية ) الى جانب تقديم الخدمات العلاجية بالمجان وعدد من المحاضرات التوعوية المتنوعة.

وذلك بإشراف د. هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة و د.طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و تنسيق اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون المجتمع والبيئة.