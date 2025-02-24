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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بدء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بالبحر الأحمر

قافلة
قافلة
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 بدأت اليوم فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر "شلاتين - أبورماد - حلايب " برعاية اللواء أ.ح .عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
ينظم القافلة قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة  بمشاركة محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية ووزارة التضامن الإجتماعي و جمعية الهلال الأحمر.
وتستمر فعاليات القافلة المتنوعة حتى  ٢٧ من  فبراير. 
وتقدم القافلة خدمات طبية حيث تشمل القافلة عيادات ( الباطنة - أطفال - نساء - أنف وأذن - عظام - رمد - قلب - جلدية - أسنان -مخ وأعصاب - جراحة - تحاليل وأشعة - صيدلية - حملات توعية ) الى جانب تقديم الخدمات العلاجية بالمجان وعدد من المحاضرات التوعوية المتنوعة.
وذلك بإشراف د. هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة و د.طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و تنسيق اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون المجتمع والبيئة.

الخدمات العلاج جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة