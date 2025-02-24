جامعة حلوان تختتم بطولة الشطرنج الثانية للأسر الطلابية

اختتمت جامعة حلوان فعاليات بطولة الشطرنج الثانية للأسر الطلابية، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية لما لها من دور محوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تساعد في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل بكفاءة عالية.

وشهدت البطولة، التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري للشطرنج، مشاركة 90 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وأسفرت النتائج عن فوز عمر ياسر سليمان من كلية علوم الرياضة بالمركز الأول، وطه أحمد حسين من كلية الهندسة بالمركز الثاني، وعبد الله محمد النبوي من كلية الطب بالمركز الثالث، فيما حصل عماد الدين أحمد من كلية العلوم على المركز الرابع، وأحمد شريف أحمد من كلية الهندسة على المركز الخامس.

تمت الفعاليات تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون الطلاب، والدكتور محمد بهاء الدين مستشار لجنة الأسر، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و إيهاب عشري مدير إدارة الأسر الطلابية.