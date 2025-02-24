استرداد 82 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة ملتزمة بحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي بحزم لأي محاولات للتعدي عليها.
وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالتنسيق مع قوات الشرطة، بشن حملات مكثفة لاسترداد الأراضي المعتدى عليها، أسفرت عن استرداد 82 فدانًا من أراضى أملاك الدولة و إزالة 32 حالة تعدي، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي.
وكما أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لاستعادة كافة الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على حقوق الدولة والشعب، مشددة على أن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة مسؤولية وطنية تُعنى بحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.