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الإثنين 24 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استرداد 82 فدانًا من أراضي أملاك الدولة في البحيرة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة ملتزمة بحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي بحزم لأي محاولات للتعدي عليها.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بالتنسيق مع قوات الشرطة، بشن حملات مكثفة لاسترداد الأراضي المعتدى عليها، أسفرت عن استرداد 82 فدانًا من أراضى أملاك الدولة و إزالة 32 حالة تعدي، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي.

وكما أكدت الدكتورة  جاكلين عازر أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لاستعادة كافة الأراضي المتعدى عليها، والحفاظ على حقوق الدولة والشعب، مشددة على أن الحفاظ على أراضي أملاك الدولة مسؤولية وطنية تُعنى بحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.

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