البابا فرنسيس يعرب عن استيائه من رؤية رجال دين يقودون سيارات فارهة

في خطابه المؤثر الموجه إلى القساوسة الشبان والمتدربين والراهبات حول العالم، عبّر البابا فرنسيس عن استياءه من رؤية رجال الدين وهم يقودون سيارات فارهة، داعيًا إياهم إلى اختيار وسائل نقل أكثر تواضعًا.

وقال البابا: “إن امتلاك أحدث الهواتف الذكية أو الكماليات الفاخرة ليس هو السبيل إلى السعادة. يؤلمني أن أرى كهنة يقودون السيارات الفاخرة، فهذا لا يتناسب مع دورهم.

والسيارة ضرورية لأداء العديد من الأعمال لكنني أرجو أن تختاروا وسيلة نقل أكثر تواضعًا.

وإذا كانت رفاهيتكم تؤثر على اختياركم، تذكروا أن هناك أطفالًا يموتون جوعًا في العالم.