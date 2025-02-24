تأكيدًا للبوابة | رسميًا.. علي ماهر مديرًا فنيًا لسيراميكا كليوباترا

أنهى علي ماهر المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، اتفاقه مع نادي سيراميكا كليوباترا ليتولى مهمة تدريبهم بداية من اليوم بعد الاتفاق مع أيمن الرمادي على فسخ التعاقد.

وعقد مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا جلسة مساء امس مع ايمن الرمادي للاتفاق على فسخ التعاقد بينهما، وتم الاتفاق مع علي ماهر.

ويقود علي ماهر مران سيراميكا كليوباترا اليوم الذي يقام على الملعب الفرعي لاستاد ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة بتروجت مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد هيئة قناة السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.