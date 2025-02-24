عودة هنيدي ومكي.. خريطة مسلسلات رمضان 2025 (فيديو)

أكدت الدكتورة نسرين عبدالعزيز، الناقدة الفنية، أن الموسم الرمضاني 2025 به عدد كبير من المسلسلات ما يقارب من 36 مسلسل، موضحة أن الدرامية بدأت تسير على نهج الـ 15 حلقة.

وقالت نسرين عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك مسلسلات يتم عرضها في النصف الأول من شهر رمضان وآخرين في النصف الثاني، مما جعل تنوع في القضايا والموضوعات المختلفة، كما عاد بعض النجوم على الساحة من جديد.

وأضافت: «أن الفنان محمد هنيدي، لم يكن متواجد في دراما رمضان منذ فترة طويلة، ورجع بمسلسل شهادة معاملة أطفال، وأعتقد أن دوره في العمل سيكون مختلفًا لحدٍ ما، كما ستعود الفنانة كندة علوش، وإلهام شاهين».

وتابعت: «أن الفنان أحمد مكي يعود بشكل جديد بمسلسل الغاوي، وهذا العمل ليس كوميديًا، ويعتبر التنوع الذي يلعبه أحمد مكي ذكاء منه، ولديه إمكانيات قوية جدًا».

وواصلت: «الفنان محمد رمضان هنفتقده رمضان القادم، لأنه لن يقدم مسلسل بل سيقوم بعمل برنامج مدفع رمضان».

واختتمت: «مسلسلات الـ 15 حلقة أفضل لعدم الإطالة في الأحداث، وكانت المسلسلات القصيرة بسبب المنصات الرقمية، ومسلسل العتاولة هيكمل 30 حلقة مع إضافة شخصيات جديدة، مثل الفنانة فيفي عبده بدلًا من فريدة سيف النصر، كما هناك أحداث مختلفة».



