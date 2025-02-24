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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كامل الوزير يتفقد محطة قطار البضائع بخط سكة حديد كفر داود السادات

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل اليوم الإثنين محطة قطار البضائع ومنطقة الشحن بخط سكة حديد (كفر داود / السادات) البالغ طوله 38 كم والذى تم افتتاحة رسميا فى الثانى عشر من اكتوبر 2024 امام حركة الركاب والبضائع حيث يدخل الخط ضمن الممر اللوجيستي (القاهرة / الإسكندرية).

 ويساهم في ربط مناطق التصنيع بالمنطقة الصناعية بالسادات  بمناطق الاستهلاك بالسوق المحلي وموانىء التصدير بالبحر المتوسط عبر شبكة السكك الحديدية ضمن خطة وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية.

 حيث يعد هذا الخط اول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة ويبلغ عدد محطاته 4 محطات بواقع (3 محطات ركاب لخدمة القرى ومدينة السادات - محطة شحن بضائع عملاقة) حيث تساهم هذه المحطة عبر خط كفر داود السادات في خدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بها.

جاء ذلك خلال زيارته مدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من المصانع وخطوط الانتاج الجديدة ومتابعة سير العملية الانتاجية بعدد من المصانع الاخرى بالمدينة.

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