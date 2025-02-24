"سلامتك يا عمورة".. تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو مصطفى

دعم الشاعر تامر حسين صديقه الملحن عمرو مصطفى، بعد الأنباء التي تم تداولها حول إصابته بمرض السرطان واستئصال الورم خارج مصر

وكتب تامر حسين عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك": "بعيدًا عن أي خلافات دنيوية مالهاش تلاته لازمة، عمرو مصطفى أخويا وحبيبي وعشرة عُمر، واتصالحنا من شهر وصفينا كُل الزعل".

وأضاف تامر حسين: "وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كُل سوء يارب ويخليه لبيته وأولاده نسمع عنه كل خير دايمًا سلامتك يا عمورة وأشوفك دايمًا بخير".

آخر أعمال عمرو مصطفى

طرح الملحن عمرو مصطفى أحدث أعماله الغنائية "متسألوش" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور.

وبجانبه، يستعد الملحن عمرو مصطفى لطرح أحدث أعماله الغنائية بالتعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن أحداث مسلسل "عايشة الدور" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025.

يشارك في بطولة مسلسل "عايشة الدور" كل من، دنيا سمير غانم، محمد ثروت، محمد كيلاني، فدوى عابد، سما إبراهيم، أميرة أديب، ماجد القلعي، والعمل من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.