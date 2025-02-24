لافروف: يجب العمل على إقامة دولة فلسطينية لتعزيز السلام بالمنطقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تعمل على إقامة علاقات قوية مع أنقرة، وهناك توافق كبير مع الجانب التركي في مجالات عديدة.

وأشار «لافروف»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المجلس الفيدرالي الروسي يزور أنقرة الأيام المقبلة، ونعمل على تعزيز التعاون مع أنقرة في مجالات الطاقة والصناعة، وهناك تعاون على مختلف الأبعاد بين موسكو وأنقرة الأيام المقبلة.

وأضاف «لافروف»،، أننا سنحافظ على موقفنا بشأن الأزمة الأوكرانية، ويجب تنفيذ تقاربات حقيقية للوصول إلى سلام دائم، لوقف الحرب الروسية، من خلال معالجة جذور الصراع، واللقاءات بين موسكو، وواشنطن، ستتواصل الفترة المقبلة، ولا يجب ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، وهذا شرطنا الأساسي، ونقول لترامب إن ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو أمر خاطئ.

وتابع وزير الخارجية الروسي، إنه يجب العمل على إقامة دولة فلسطينية، لتعزيز السلام بالمنطقة، ونطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا على دعم الاستقرار في سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.