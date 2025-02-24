حنان شومان لـ "البوابة نيوز": حضور الشباب في رمضان تحول حقيقي

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان 2025، الذي من المتوقع أن يشهد ماراثونًا قويًا ومختلفًا، وبدأت مؤشراته تتضح مع كشف البروموهات التي تنوعت ما بين الكوميديا والدراما الإجتماعية والأكشن، وغيرها، وقد تحدّث عدد من النقاد عن توقعاتهم للموسم الرمضاني في ظل وجود عدد كبير من المسلسلات التي سيتم تقديمها في 15 حلقة.

كما تشهد الدراما التليفزيونية مشاركة واسعة من قبل الشباب الذي يحمل الكثير من المفاجآت وتألق جديد، ونجمات مصريات يتصدرن البطولة النسائية في دراما رمضان 2025، كما نرى أيضًا في موسم رمضان وجبة دسمة من الأعمال الفنية التي يقدم صناعها أجزاء جديدة سواء جزء ثان أو ثالث أو خامس، أبرزها: "العتاولة، المداح، جودر، بيت العيلة".

حنان شومان: حضور الشباب بقوة في السباق الدرامي الرمضاني ليس مجرد ظاهرة عابرة بل تحول حقيقي

أكدت الناقدة الفنية حنان شومان، أن وجود الشباب في الدراما الرمضانية أمر منطقي جدا يعكس قدرة الجيل الجديد على تحمل مسؤولية ما هو قادم في الأعمال الدرامية.

وأضافت حنان شومان لـ "البوابة نيوز": "أن العمل مع النجوم الشباب ثراء للساحة الدرامية ويمنحها تجديدًا وحيوية، إذ إن هؤلاء النجوم يقدمون أداءً مميزًا يتناسب مع الموضوعات الجديدة التي تخاطب فئة الشباب وهي فئة كبيرة في المجتمع المصري".

وأشارت إلى: "بطولة مطلقة تجمع أحمد مالك، طه دسوقي في مسلسل ولاد الشمس يوجد هنا مزيج بين الدراما الاجتماعية والتشويق، ثم مسلسل نص الشعب اسمه محمد الفنان الموهوب عصام عمر ذلك رهان آخر، إذا حضور الشباب بقوة في السباق الدرامي الرمضاني 2025 ليس مجرد ظاهرة عابرة بل تحول حقيقي".

أوضحت شومان أهمية الأعمال الدرامية ذات الـ 15 حلقة، قائلة: "وجود مسلسلات مكونة من 15 حلقة خلال موسم رمضان ليس أمرًا غريبًا بل هو أمر طبيعي يتماشى مع احتياجات الأعمال الدرامية في الوقت الحالي، هناك أعمال تتكون من 8 أو 10 حلقات، مؤكدة أن جودة العمل تظل هي العنصر الأهم في جذب المشاهدين".