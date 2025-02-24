أسئلة لم تُجب عليها بعد نهاية “Dexter: Original Sin”

كان مسلسل “Dexter” الأصلي، بطولة مايكل سي. هول، واحدًا من أعمدة شبكة Showtime لمدة ثماني سنوات، وعلى الرغم من جودته، إلا أنه تعرض للانتقاد بسبب نهايته المثيرة للجدل، وفي محاولة لتصحيح ذلك، عاد القاتل المفضل لدينا في عام 2021 مع مسلسل Dexter: New Blood، الذي تلقى إشادة كبيرة لكنه فشل مجددًا في إنهاء القصة بالشكل المناسب.

لكن في نهاية عام 2024، عاد “Dexter” مرة أخرى، وهذه المرة عبر مسلسل Dexter: Original Sin، الذي يعد بمثابة مقدمة تأخذ المشاهدين إلى بدايات دكستر مورغان كقاتل متسلسل، ومايكل سي هول لا يزال حاضرًا كراوي للأحداث، بينما يلعب باتريك جيبسون دور دكستر الشاب، مع كريستيان سلاتر بدور والده بالتبني هاري، ومولي براون في دور أخته ديبرا، المفاجأة أن Original Sin حقق نجاحًا غير متوقع، حيث جسد جيبسون شخصية دكستر بإتقان، وقدم القصة بشكل مشوق جعل المشاهدين يتناسون نهايات السلسلتين السابقتين.

كل موسم من Dexter يتطلب وجود “شرير رئيسي” للقصة. وفي Original Sin، كان هذا الشرير هو آرون سبنسر (باتريك ديمبسي)، قائد قسم الجرائم في شرطة ميامي دايد، الذي فقد صوابه بعد انفصاله عن زوجته واكتشافه أن الطفل الذي كان يعتقد أنه ابنه ليس كذلك لينتهي به المطاف باختطاف طفل وقتله، قبل أن يستهدف ابنه الحقيقي لكن دكستر يتمكن من القبض عليه وقتله، جاعلاً منه أول ضحية يتخلص منها في الخليج.

ومع ذلك، هناك مشكلة كبيرة: سبنسر كان قائد قسم الجرائم، وغيابه سيثير الكثير من التساؤلات، إذا حصلنا على موسم ثانٍ، فمن المحتمل أن يتمحور حول التحقيقات في اختفاء سبنسر، مع تصاعد الشكوك داخل القسم، كما أن غيابه سيفتح الباب أمام ماريا لاجويرتا (كريستينا ميليان) للترقي في الرتب، كانت لاجويرتا تقترب بالفعل من اكتشاف الأسرار المحيطة بهاري مورغان وبريان موزر، مما سيجعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لهاري ودكستر.

كما يمكن أن نشهد دورًا أكبر لأنخيل باتيستا “جيمس مارتينيز”، لكن لا تتوقع ظهور الرقيب دوكس بعد، نظرًا لأن Original Sin تدور أحداثه في أوائل التسعينيات، ودوكس لم ينضم للشرطة إلا لاحقًا وقد نتعرف بدلًا من ذلك على توماس ماثيوز، الذي كان قائد قسم الجرائم في بداية السلسلة الأصلية، أما السؤال الأكبر فهو: إلى أي مدى ستتورط ديبرا مورغان؟ في الموسم الأول، كانت ديبرا شابة تعاني من فقدان والدتها ومن تجاهل والدها وأخيها لها.

وبنهاية الموسم، قررت العمل في شرطة ميامي دايد، فهل سنراها في الأكاديمية في الموسم الثاني، أم أنها ستبدأ العمل بجانب والدها ودكستر، مما يعقد حياة دكستر السرية؟ ومن سيكون الشرير الرئيسي في الموسم الثاني؟ آرون سبنسر كان الشرير الرئيسي في الموسم الأول، لكنه انتهى بالفعل ولن يعود، لذا يحتاج الموسم الثاني إلى خصم أكثر تعقيدًا وخطورة لدكستر.

هناك احتمال مثير للاهتمام يتمثل في تقديم قاتل الثالوث (Trinity Killer) قبل ظهوره في السلسلة الأصلية، خصوصًا مع العمل على مسلسل مستقل عنه حاليًا، ومع ذلك من المرجح أن نرى شريرًا جديدًا تمامًا فهناك أيضًا برايان موزر، شقيق دكستر البيولوجي، الذي تم تقديمه في الموسم الأول ورغم أن السلسلة مقيدة بعدم تغيير الأحداث الأصلية (دكستر وبرايان لا يلتقيان حتى السلسلة الأصلية)، فإن وجود برايان في الخلفية يمكن أن يقدم الكثير من التوتر.

المشهد الأخير من الموسم الأول أظهر برايان يراقب دكستر وعائلته وهم يحتفلون، مما يشير إلى أنه لم ينتهِ بعد، ومع المسلسلات التمهيدية، هناك حدود لما يمكن تغييره. نعلم أن دكستر وديبرا سيبقيان على قيد الحياة، لكن مصير هاري مختلف. في السلسلة الأصلية، قيل إن هاري توفي بنوبة قلبية، لكن تم لاحقًا الكشف عن أنه انتحر بعد أن شاهد دكستر يرتكب جريمة قتل.

هل سيعيد Original Sin صياغة هذه القصة؟ في نهاية الموسم الأول، رأينا هاري يرقص مع أطفاله، مما جعل البعض يتوقع وفاته المفاجئة في تلك اللحظة، لكن السلسلة اختارت إبقاءه على قيد الحياة. ومع ذلك، يبقى السؤال: كم من الوقت سيستمر؟ هل سيحصل على موسم آخر كامل قبل رحيله؟

حتى الآن، لم يُؤكد الموسم الثاني، لكن فريق العمل يأمل في استمراره. قال باتريك جيبسون إنه يود العودة، بينما صرح المنتج التنفيذي كلايد فيليبس: “أنا متحمس لرؤية دكستر يصبح أكثر ثقة في طرقه، لكنه سيواجه أيضًا دروسًا أصعب. المخاطر سترتفع بطبيعة الحال مع استمرار القصة. سيكون من الرائع أيضًا تقديم شخصيات جديدة لم نرها بعد”.