وكيل تعليم بني سويف تتفقد انتظام سير العمل بعدد من المدارس

تفقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مدارس إدارة بني سويف التعليمية، في إطار جولاتها الميدانية المتواصلة لمختلف مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

تفقدت وكيل الوزارة مدرسة حسن إسماعيل الاعدادية المشتركة بالدوالطه، ثم توجهت وكيل الوزارة لمتابعة مدرسة بلفيا الاعدادية بنين التابعتين لإدارة بني سويف، وحرصت وكيل الوزارة على تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والمكتبة والأنشطة المختلفة.

كراسة الحصة والواجبات المدرسية

وأجرت وكيل الوزارة حوارًا مع الطلاب حول ما يتلقونه من مادة تعليمية ومتابعة مستوى القراءة والكتابة والحساب ومدى التزامهم بكراسة الحصة والواجبات المدرسية، والتأكيد من تسجيل درجات التقييمات الأسبوعية في الدفاتر المخصصة لها

كما اطلعت على دفاتر درجات أعمال السنة ومدى مطابقتها مع درجات كراسة الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

الكثافة الطلابية

كما اطمئنت وكيل الوزارة على تنفيذ الإجراءات والآليات المنفذة المتعلقة بانتظام وانضباط سير العملية التعليمية من توزيع الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول، كما تابعت تسجيل نسب الحضور والغياب للتلاميذ في السجلات المخصصة لها

ووجهت وكيل الوزارة بضرورة الاستفادة من قنوات مدرستنا (1،2،3) والمنصات التعليمية المتاحة على موقع الوزارة والإعلان عن مواعيد بث القنوات في مكان واضح للطلاب لإثراء العملية التعليمية إلى جانب تحميل جميع المناهج الاليكترونية والتفاعلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من الموقع الرسمي الخاص بالوزارة واتاحتها لجميع الطلاب