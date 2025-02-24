تعاون بين IGI Developments ونهضة المنصورية للتنمية في مجال الرياضة

في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، وقّعت شركة IGI Developments، الرائدة في التطوير العقاري، اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية نهضة المنصورية للتنمية، إحدى أبرز الجمعيات العاملة في مجال التنمية المجتمعية.

تهدف هذه الشراكة إلى دعم البرامج الرياضية للجمعية، وتعزيز التنمية البدنية للأطفال والشباب في منطقة المنصورية من خلال توفير برنامج تدريب منظم في كرة القدم، مما يسهم في توفير بيئة رياضية شاملة ومستدامة.

وُقعت الاتفاقية بحضور كل من السيد خالد شتا، رئيس مجلس إدارة IGI Developments، والسيدة إيناس محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة المنصورية للتنمية، بمقر الشركة، وبمشاركة عدد من قيادات IGI Developments، ومسؤولي الجمعية، والمدرب المختص بفريق كرة القدم، وعدد من اللاعبين المستفيدين من المبادرة.

تركز الشراكة على تمكين الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة داخل جمعية نهضة المنصورية، والتي تُعد إحدى أبرز الوجهات الرياضية للأطفال والشباب في المنطقة، بفضل مصداقيتها وثقة الأهالي بها. وبهذه المناسبة، صرح خالد شتا، رئيس مجلس إدارة IGI Developments، قائلًا: "نؤمن بأن الاستثمار في شبابنا منذ الصغر هو ركيزة أساسية لمستقبل أفضل، فهم عماد الوطن وقوته الدافعة. لذلك، نحن حريصون على دعمهم وتسخير إمكانياتنا لتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، كجزء من مشاركتنا المجتمعية أحد أهم النشاطات التي نوليها اهتمام كبير. شراكتنا مع جمعية نهضة المنصورية هي خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف، لما تتمتع به هذه المؤسسة من ثقة ومحبة من المجتمع في ظل ما تقدمه من خدمات متنوعة، ونأمل أن تكون هذه الشراكة بداية لتعاون طويل الأمد يسهم في دعم المجتمع المصري، ويتماشى مع جهود الدولة في تعزيز الوعي الرياضي وخلق جيل قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل."

تسهم هذه المبادرة في تحسين الخدمات الرياضية التي تقدمها الجمعية، بما في ذلك إتاحة الفرصة للفتيات للمشاركة في تدريبات كرة القدم للمرة الأولى، في خطوة تهدف من خلالها إلى دعم المساواة بين الجنسين في الرياضة، وايضًا تحسين جودة الملاعب والمرافق الرياضية، بما في ذلك تركيب إضاءة ليلية تعمل بالطاقة الشمسية، لضمان استمرار التدريبات، وتوفير بيئة رياضية مستدامة تقلل من استهلاك الطاقة.

من جانبه، أعرب المهندس شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة IGI Developments، عن سعادته لهذه الشراكة قائلاً:

"نحن ملتزمون بدعم مجتمعنا ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جميع الأطفال والشباب، وشراكتنا مع نهضة المنصورية هي خطوة مهمة تؤكد على التزامنا المتواصل لدعم الشباب والرياضة، فعلى مدار 80 عامًا ساهمت مجموعة IGI بالعديد من المبادرات لتشجيع ومساندة الشباب، ونحن الأن في IGI Developments نستكمل المسيرة، مع جمعية نهضة المنصورية والتي توفر فرصة رائعة للشباب من الجنسين لممارسة رياضة كرة القدم بما في ذلك كرة القدم النسائية والتي أصبحت حلم غالبية الشباب في الوقت الحالي، وهذه الشراكة هي خطوة أولى لتعاون ممتد فيما بيننا في المستقبل لتطوير مهارات الشباب والفتيات الرياضية، و غرس قيم العمل الجماعي، والانضباط، والمثابرة فيما بينهم."

يخدم النشاط الرياضي الحالي بالجمعية 80 شابًا حتى سن 16 عامًا، وتسعى الجمعية إلى إدراج 20 فتاة كمرحلة أولى في البرنامج، استجابة للإقبال المتزايد على كرة القدم النسائية محليًا وعالميًا. كما تهدف المبادرة إلى توفير فرص للبالغين للمشاركة في المنافسات الرياضية المختلفة.

وفي هذا السياق، صرحت إيناس محمود، رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة المنصورية للتنمية:

"نكرس جهودنا لرعاية المواهب وتقديم تدريب رياضي عالي المستوى من خلال اكاديمية الكرة بالجمعية، وشراكتنا مع IGI Developments ستساعدنا بشكل كبير في تطوير النشاط الرياضي وتحسين مهارات اللاعبين، وتمكينهم من التدريب والاستعداد بشكل احترافي، نعمل طوال الفترة الماضية بالجهود الذاتية، والمساندة التي ستوفرها هذه الشراكة ستتيح لنا الفرصة لتمكين اللاعبين بصورة أكبر وتوفير فرصة افضل للتدريب والاستعداد واحتراف الرياضة من خلال التنافس مع اندية أخرى، كما أنها ستساعدنا على تكوين فريق كرة القدم النسائية والبداية ستكون ب20 فتاة، نعلم أن هذه مهمة صعبة خاصة في ظل وجود الجمعية بمنطقة لن تتقبل هذه الفكرة بسهولة، ولكن في ظل ما نقدمه من خدمات عبر برامج الأمومة لدين وثقة الكثيرين من أبناء المنطقة بالجمعية، سيكون من السهل تكوين فريق كرة القدم النسائية. سعداء بالشراكة مع كيان كبير مثل IGI Developments وشرف كبير لنا التعاون معًا لدعم شباب منطقة المنصورية وتوفير الفرصة لهم من أجل مستقبل أفضل"

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي لجمعية نهضة المنصورية سبق أن حصل على منحة قدرها 732,000 جنيه مصري من برنامج المنح الصغيرة لمرفق البيئة العالمي، مع مساهمة إضافية من الجمعية بقيمة 300,000 جنيه مصري لتغطية تكاليف تركيب نظام الإضاءة المستدامة. ومن خلال هذه الشراكة مع IGI Developments، سيتم تحسين جودة المرافق الرياضية وبرامج التدريب داخل الجمعية، مما يضمن للشباب الموارد اللازمة للنجاح في مساعيهم الرياضية والمشاركة في مختلف البطولات المستقبلية.

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نبذة عن شركة IGI Developments

IGI Developments واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا. وهي امتداد للمجموعة القابضة الدولية للاستثمارات المالية (IGI) وعائلة شتا، التي تأسست منذ عام 1942 ولها تأثير بارز في عدة قطاعات اقتصادية. كانت من أوائل الشركات التي قدمت مفهوم المجتمعات العمرانية المغلقة في مصر عام 1997، واستمرت في تطوير مشروعات سكنية متميزة، مثل جاردينيا بارك، جاردينيا بارك II، وGardenia Springs. تمتلك الشركة محفظة أراضٍ تصل إلى 2.5 مليون متر مربع في مواقع استراتيجية، وتوفر نمط حياة متكامل لأكثر من 40 ألف نسمة، مع خطط لاستيعاب 60 ألف نسمة عند اكتمال مشروعاتها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.igi-developments.com

نبذة عن جمعية نهضة المنصورية للتنمية

جمعية نهضة المنصورية للتنمية هي منظمة غير حكومية غير ربحية تأسست عام 2006 في منطقة المنصورية، وتهدف إلى تنمية المجتمع المحلي اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الاستدامة، وتوفير حياة أفضل لسكان المنطقة. تقدم الجمعية مجموعة واسعة من الخدمات التعليمية، وبرامج تمكين المرأة، ودعم الفتيات من خلال برامج تدريبية متخصصة. كما توفر خدمات صحية ورياضية ومجتمعية لسكان المنصورية والمناطق المحيطة بها، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تنمية الشخصية المصرية والمساهمة في نجاح الأجيال القادمة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.nahdetelmansouria.com