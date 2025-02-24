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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية التركي يؤكد رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
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 أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رفض بلاده لأية خطوات من شأنها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.


وشدد فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أنقرة اليوم /الاثنين/، على ضرورة استمرارية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة وقف العمليات في الضفة الغربية.
وطالب بتوحيد الجهود الدولية لحماية الأراضي الفلسطينية، موضحا أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم هو الحل الدبلوماسي.
وفيما يتعلق بالشأن السوري..قال فيدان إن الشعب السوري يسعى إلى الاستقرار والأمن، وتركيا تقف إلى جانبه، مشيرا إلى أن تركيا وروسيا تؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقلالها وسيادتها.
وأضاف أن تركيا تدعم التصدي لأية حركات انفصالية في سوريا ولا يجب أن يدور الحديث حول وجود منظمات إرهابية بسوريا.
وحول الحرب في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده ترغب في أن تعيش روسيا وأوكرانيا في سلام وهدوء، ولا بد من وقف الحرب مباشرة وبشكل سريع، مشيرا إلى أنها أزمة متعددة الاتجاهات ويجب أن يتم حلها على أساس ثابت، مؤكدا أن تركيا منذ الأيام الأولى للحرب تدعم الحل الدبلوماسي لهذه الأزمة.
وأشار فيدان إلى أنه تبادل مع نظيره الروسي وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والسياحة والسياسة والاقتصاد.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة