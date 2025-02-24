زراعة البحيرة: التحفظ على 1668 عبوة مبيدات ومخصبات منتهية الصلاحية

نفذ قسمى الرقابة على المبيدات والرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية، وبإشراف الدكتور حسني عطيه عزام وكيل الوزارة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية، بالاشتراك مع قسم الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس فتحى البنا، وقسم الرقابة على المخصبات برئاسة المهندس إبراهيم الشناوى، حملة مكبرة من أجل القضاء على ظاهرة المبيدات والمخصبات غير المسجلة وغير المصرح بتداولها في الأسواق.
ويأتي ذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، بضرورة مراقبة الأسواق وخاصة محلات المبيدات والمخصبات فى نطاق محافظة البحيرة للقضاء على ظاهرة المبيدات الغير مصرح بها والمحلات الغير مرخصة.
وأسفرت الحملات بمركزي وادي النطرون وشبراخيت، وبعد المرور على المحلات تلاحظ عدم وجود تراخيص لـ 11 محل وتم على الفور تم تحرير محاضر للمحلات الغير مرخصة والتحفظ على 1772 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية، وأسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة، و في حملة بمناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح بها، وتم التنبيه على أصحاب المحلات الغير مرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.
وشدد الدكتور حسني عطية عزام وكيل الوزارة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.