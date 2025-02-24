زراعة البحيرة: التحفظ على 1668 عبوة مبيدات ومخصبات منتهية الصلاحية

نفذ قسمى الرقابة على المبيدات والرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية، وبإشراف الدكتور حسني عطيه عزام وكيل الوزارة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية، بالاشتراك مع قسم الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس فتحى البنا، وقسم الرقابة على المخصبات برئاسة المهندس إبراهيم الشناوى، حملة مكبرة من أجل القضاء على ظاهرة المبيدات والمخصبات غير المسجلة وغير المصرح بتداولها في الأسواق.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة، الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، بضرورة مراقبة الأسواق وخاصة محلات المبيدات والمخصبات فى نطاق محافظة البحيرة للقضاء على ظاهرة المبيدات الغير مصرح بها والمحلات الغير مرخصة.

وأسفرت الحملات بمركزي وادي النطرون وشبراخيت، وبعد المرور على المحلات تلاحظ عدم وجود تراخيص لـ 11 محل وتم على الفور تم تحرير محاضر للمحلات الغير مرخصة والتحفظ على 1772 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية، وأسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة، و في حملة بمناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح بها، وتم التنبيه على أصحاب المحلات الغير مرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.

وشدد الدكتور حسني عطية عزام وكيل الوزارة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.