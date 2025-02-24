سكرتير بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد والمركز التكنولوجي بمركز ناصر

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، سوق اليوم الواحد بمدينة ناصر، ضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات الأساسية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين قبل حلول الشهر الفضيل، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، حيث تابع انتظام سير العمل داخل المركز، واطلع على آلية تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تخصيص شباك استعلام خاص لتسهيل إجراءات التصالح وتقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين الراغبين في إنهاء ملفاتهم.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من شوقي هاشم، رئيس مركز ومدينة ناصر، د.علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وأحمد عبد السلام، مدير إدارة تموين ناصر.