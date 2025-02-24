وزير خارجية تركيا لنظيره الروسي: نرفض تهجير الفلسطينيين تحت أي ظرف

أكد وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أنه لا فائز في الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبا على المنطقة، ويجب تنفيذ حل شامل لإنهاء الحرب الروسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، لقد عملنا بكل الطرق الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب الروسية، والولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب في المنطقة وتعزيز السلام.

وتابع: «سندعم الإدارة السورية الجديدة، من أجل الوصول إلى السلام، ونؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وعدم السماح لوجود أي تنظيم إرهابي على الأراضي السورية».

وشدد وزير الخارجية التركي، على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ورفض أي خطوات من شأنها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وندعو نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في الضفة الغربية.