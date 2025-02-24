محافظ بني سويف يتفقد عدداً من مصانع مجمع بياض العرب ضمن سلسلة جولاته الميدانية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عددا من المصانع داخل المجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة موقف الاستثمار والكيانات الاستثمارية بالمناطق الصناعية.

رافقه خلال الزيارة كل من أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس أحمد حسن مدير عام فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وخلال الزيارة تفقد المحافظ مصنع شركة دوفو للصناعات الخشبية والمعدنية داخل مجمع الرواد الصناعي ، المقام على مساحة 1500 متر مربع ،ويعمل به 30 عاملاً، ويتخصص في مجال إنتاج الأثاث الخشبي والمعدني المتنوع من وحدات الجاهزة للحمامات والمطابخ ، بجانب زيارة مصنع شركة أورينتال للتوريدات الغذائية وتبلغ مساحته 420 مترا مربعاً داخل قطاع الصناعات الغذائية ، ويعمل به 42 عاملاً في مجال إنتاج الحلوى الجافة

وتجول المحافظ داخل خطوط الإنتاج وأقسام المصنعين، وناقش مع المسؤولين مراحل الإنتاج، نسب المكونات المحلية، ومعايير الجودة المستهدفة، حيث استمع لعرض موجز حول الأسواق المستهدفة وخطط التوسع المستقبلية، مشيدا بالمصانع العاملة والمنتجة بالمجمع الصناعي الذي تم إنشاؤه ضمن عدد من المجمعات الصناعية التي وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المحافظات لدعم وتطوير قطاع الصناعة والاستثمار

كما أشار المحافظ إلى تكليفاته لمسئولي المنطقة الصناعية والهيئة التنمية باتخاذ كل ما يلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين وبما يخدم العملية الانتاجية بالمنطقة، مؤكداً أهمية زيادة الاعتماد على استخدام المكون المحلي من الخامات المستخدمة في التصنيع ، بما يُسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز جهود تحقيق التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية متكاملة .