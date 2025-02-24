رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة يلتقى سكان الحي الثالث لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم

استقبل المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عدداً من سكان منطقة شمال الجامعة بالحي الثالث بالمدينة، لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور مسئولي الجهاز في ضوء الاهتمام بالتواصل بين جهاز المدينة وممثلي المجتمع المدني.



واستهل المهندس ياسر عبد الله، اللقاء بالترحيب بالسكان، واستمع لطلباتهم، موجهاً مسئولي قطاعات وإدارات الجهاز، بضرورة الانتهاء من المشكلات المطروحة بجدول الأعمال والمتاح حلها حالياً، والمشكلات الطارئة فوراً وتذليل جميع العقبات ووضع برنامج زمني للبنود التي تحتاج دراسة وموافقات.



من جانبهم، تقدم السكان بالشكر لرئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والعاملين بالجهاز، على الاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، وإتاحة الفرصة للقاء.



وفي سياق متصل، تفقد المهندس ياسر عبد الله، أعمال العزل الحراري والتشطيبات الداخلية والخارجية لعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة ٢٢٦ فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، يرافقه مسئولو الجهاز.



وأوضح المهندس ياسر عبد الله، أن المشروع يضم ٩ عمارات بإجمالي ٢١٦ وحدة سكنية، مؤكداً أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المتفق عليها.

كما شدد على ضرورة استكمال الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية بأعلى معايير الجودة لضمان تسليم وحدات سكنية للمواطنين على أعلى مستوى.



كما شملت الجولة متابعة أعمال تنسيق مدخل منطقة ٣٧٥ فدانا وأعمال الانتهاء من البوابة الجمالية لمدخل المدينة من الناحية الجنوبية الشرقية.