مدير تعليم الشرابية يتابع تقييمات الأداء الصفية والواجبات المدرسية

الإثنين 24/فبراير/2025 - 11:46 ص

تفقد أشرف فرغلي؛ مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة نهضة مصر الإعدادية بنين، وكان في استقباله علاء شاكر مدير المدرسة.

خلال الزيارة، قام مدير عام الإدارة بجولة تفقدية في فصول المدرسة، حيث تابع سير الدراسة واطمئن على مستوى الطلاب الأكاديمي.

إشادة بمستوى طلاب الشرابية

وأشاد مدير عام إدارة الشرابية التعليمية بمستوى الطلاب الدراسي، وأكد أهمية الاستمرارية في الدراسة والاجتهاد، مشددًا على ضرورة المواظبة والاستذكار الجيد لتحقيق النجاح والتفوق.

كما تابع أشرف فرغلي تقييمات الأداء الصفية والواجبات المدرسية، بالإضافة إلى فحص السجلات المدرسية وجميع الأعمال التنظيمية داخل المدرسة.

وفي ختام الزيارة، قدم مدير عام الإدارة جزيل الشكر إلى علاء شاكر وفريق العمل بالمدرسة على جهودهم المبذولة في الحفاظ على انتظام العملية الدراسية، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.